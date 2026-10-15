Mohali News: भबात में सीवरेज ओवरफ्लो से परेशान लोग

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जीरकपुर। गांव भबात में सीवरेज ओवरफ्लो होने से गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है। इससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। सड़क पर जमा गंदा पानी न केवल राहगीरों के लिए मुसीबत बना हुआ है, बल्कि आसपास के वातावरण में भी बदबू फैल रही है। सीवरेज की समस्या का समाधान नहीं होने से लोगों को रोजाना परेशानी झेलनी पड़ रही है। गंदे पानी के जमाव से बीमारियां फैलने का खतरा भी बना हुआ है। लोगों ने संबंधित विभाग से सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त करने और ओवरफ्लो की समस्या का स्थायी समाधान करने की शिकायत दी लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। प्रशासन को चाहिए समस्या को नजरअंदाज करने के बजाय विभाग को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि लोगों को गंदे पानी और बदबू से राहत मिल सके। -योगेश कुमार, निवासी भबात।