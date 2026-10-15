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Mohali News: खरड़ अस्पताल में गोली चलने से दहशत, महिला घायल

Thu, 15 Oct 2026 02:28 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:28 AM IST
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Panic at Kharar hospital after gunfire; woman injured
खरड़। सरकारी अस्पताल खरड़ में अचानक गोली चलने से मरीजों और उनके परिजनों में दहशत फैल गई। इस घटना में गोली के टुकड़े लगने से एक महिला मामूली रूप से घायल हो गई। यह गोली मोरिंडा में हुई झड़प के घायलों में से एक व्यक्ति की पिस्तौल से चली। गोली जमीन पर लगी और उसके टुकड़े पास खड़ी एक महिला के पैर में जा लगे। पीड़ित महिला दीपा फोन पर बात कर रही थी जब उसे अचानक आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि उनके पैर में चोट लगी है, जिसके बाद उन्हें पता चला कि अस्पताल के अंदर गोली चली है। घटना के समय अस्पताल में कई मरीज और बच्चे भी मौजूद थे। इस कारण यह घटना और भी चिंताजनक हो गई। मोरिंडा झड़प के घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई रेफर कर दिया गया। उनके साथ आए कुछ लोग भी अस्पताल से जल्दबाजी में निकल गए। इस मामले में पुलिस उपाधीक्षक खरड़ ईशान सिंगला से फोन पर बात की गई। उन्होंने बताया कि यह आकस्मिक गोलीबारी की घटना है। गोली गलती से हथियार से चल गई थी। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।
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