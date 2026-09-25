Mohali News: एएनटीएफ ने दो दिन में 10 किलो से अधिक हेरोइन पकड़ी, एक आरोपी गिरफ्तार

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घर से बरामद हुई हेरोइन

22 सितंबर को एएनटीएफ की टीम ने 5.20 किलो हेरोइन बरामद की थी। पुलिस ने प्रिंस सिंह निवासी गांव ढोडीविंड अमृतसर सहित उसके दो साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। जांच के दौरान अकाशदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया। जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर लखविंदर सिंह के अनुसार, अकाशदीप के घर पर छापेमारी कर हेरोइन की खेप बरामद की गई थी। प्रिंस सिंह और उसका एक अन्य साथी अभी फरार हैं। अकाशदीप सिंह को पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। विज्ञापन







ड्रोन से भेजी गई खेप



दूसरे मामले में 23 सितंबर को एएनटीएफ ने 5.7 किलो हेरोइन बरामद की। इस संबंध में अज्ञात लोगों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर बलजिंदर सिंह ने बताया कि टीम को सरहद पार से ड्रोन के माध्यम से हेरोइन भेजे जाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर एएनटीएफ टीम ने ड्रोन को ट्रेस किया। टीम ने गांव बुर्ज अमृतसर के पास ड्रोन को कब्जे में लेकर उससे हेरोइन की खेप बरामद की। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि खेप कहां से भेजी गई थी और इसे कौन रिसीव करने वाला था। इस मामले में अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। घर से बरामद हुई हेरोइन22 सितंबर को एएनटीएफ की टीम ने 5.20 किलो हेरोइन बरामद की थी। पुलिस ने प्रिंस सिंह निवासी गांव ढोडीविंड अमृतसर सहित उसके दो साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। जांच के दौरान अकाशदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया। जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर लखविंदर सिंह के अनुसार, अकाशदीप के घर पर छापेमारी कर हेरोइन की खेप बरामद की गई थी। प्रिंस सिंह और उसका एक अन्य साथी अभी फरार हैं। अकाशदीप सिंह को पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।ड्रोन से भेजी गई खेपदूसरे मामले में 23 सितंबर को एएनटीएफ ने 5.7 किलो हेरोइन बरामद की। इस संबंध में अज्ञात लोगों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर बलजिंदर सिंह ने बताया कि टीम को सरहद पार से ड्रोन के माध्यम से हेरोइन भेजे जाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर एएनटीएफ टीम ने ड्रोन को ट्रेस किया। टीम ने गांव बुर्ज अमृतसर के पास ड्रोन को कब्जे में लेकर उससे हेरोइन की खेप बरामद की। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि खेप कहां से भेजी गई थी और इसे कौन रिसीव करने वाला था। इस मामले में अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

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मोहाली। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने दो दिनों में कुल 10.27 किलो हेरोइन बरामद की है। दोनों मामलों में एएनटीएफ थाना मोहाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किए गए हैं। पहले मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरे मामले में ड्रोन के जरिये सरहद पार से भेजी गई हेरोइन पकड़ी गई है। पहले मामले में 22 सितंबर को 5.20 किलो हेरोइन बरामद हुई थी। इस मामले में अकाशदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, दूसरे मामले में 23 सितंबर को 5.7 किलो हेरोइन पकड़ी गई। यह खेप ड्रोन के माध्यम से सरहद पार से पहुंचाई गई थी। पुलिस दोनों मामलों की गहनता से जांच कर रही है।