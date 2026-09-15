Mohali News: 5.20 किलो हेरोइन के साथ आरोपी गिरफ्तार, तीन दिन के रिमांड पर
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:54 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:54 AM IST
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मोहाली। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने 5.20 किलो हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी अजयपाल सिंह को अदालत ने तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है।
पुलिस ने अजयपाल सिंह के खिलाफ थाना एएनटीएफ मोहाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। वह अमृतसर के गांव शूरा का निवासी है। एएनटीएफ को 13 सितंबर को हेरोइन की बड़ी खेप के बारे में सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर टीम ने अमृतसर में जाल बिछाया। आरोपी के बताए गए स्थान पर पहुंचने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस हेरोइन के स्रोत और इसके सप्लाई नेटवर्क का पता लगा रही है। रिमांड के दौरान अन्य आरोपियों और पैसों के लेनदेन की भी जांच की जाएगी।
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पुलिस ने अजयपाल सिंह के खिलाफ थाना एएनटीएफ मोहाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। वह अमृतसर के गांव शूरा का निवासी है। एएनटीएफ को 13 सितंबर को हेरोइन की बड़ी खेप के बारे में सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर टीम ने अमृतसर में जाल बिछाया। आरोपी के बताए गए स्थान पर पहुंचने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस हेरोइन के स्रोत और इसके सप्लाई नेटवर्क का पता लगा रही है। रिमांड के दौरान अन्य आरोपियों और पैसों के लेनदेन की भी जांच की जाएगी।
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