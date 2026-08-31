फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Accused arrested for taking a teenage girl to Rajasthan under the pretext of offering her work in films

Mohali News: फिल्मों में काम का झांसा देकर किशोरी को राजस्थान ले जाने का आरोपी गिरफ्तार

Mon, 31 Aug 2026 01:56 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:56 AM IST
विज्ञापन
Accused arrested for taking a teenage girl to Rajasthan under the pretext of offering her work in films
मोहाली। फिल्मों और शूटिंग में काम दिलाने का झांसा देकर 16 वर्षीय नाबालिगा को कथित तौर पर अपने कब्जे में रखने, जबरन शादी कराने और राजस्थान ले जाकर बेचने के मामले में मोहाली पुलिस ने आरोपी प्रमोद कुमार को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। थाना फेज-8 में दर्ज मामले में हुई इस गिरफ्तारी को पुलिस जांच की अहम कड़ी मान रही है। अदालत ने आरोपी को दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।
विज्ञापन



थाना फेज-8 के एसएचओ गुरमिहिर सिंह ने बताया कि प्रमोद कुमार की गिरफ्तारी के लिए अदालत से वारंट हासिल किए गए थे। इसके बाद पुलिस टीम ने राजस्थान में कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया। रिमांड के दौरान पुलिस उससे नाबालिगा को अपने कब्जे में रखने, उसे राजस्थान ले जाने और मामले में शामिल अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है।
विज्ञापन




छह आरोपी पहले ही गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, प्रमोद कुमार से पहले मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने राजस्थान से नाबालिगा को बरामद किया था। सूत्रों के मुताबिक, प्रमोद कुमार ही नाबालिगा को कथित तौर पर खरीदकर राजस्थान ले गया था और उसे अपने घर में रखा था।
विज्ञापन
विज्ञापन




मां की शिकायत पर दर्ज हुआ था मामला

पुलिस के मुताबिक पीड़िता मोहाली के कुंभड़ा गांव की रहने वाली है। उसकी मां की शिकायत पर थाना फेज-8 में मामला दर्ज किया गया था। जांच में सामने आया कि नाबालिगा को फिल्मों और शूटिंग में भीड़ वाले दृश्यों में काम दिलाने का झांसा दिया गया था। आरोप है कि इसी बहाने उसे अपने साथ ले जाया गया, जिसके बाद परिवार से उसका संपर्क टूट गया। बाद में उसे राजस्थान ले जाने, जबरन शादी कराने और बेचने का आरोप सामने आया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed