Mohali News: फिल्मों में काम का झांसा देकर किशोरी को राजस्थान ले जाने का आरोपी गिरफ्तार

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थाना फेज-8 के एसएचओ गुरमिहिर सिंह ने बताया कि प्रमोद कुमार की गिरफ्तारी के लिए अदालत से वारंट हासिल किए गए थे। इसके बाद पुलिस टीम ने राजस्थान में कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया। रिमांड के दौरान पुलिस उससे नाबालिगा को अपने कब्जे में रखने, उसे राजस्थान ले जाने और मामले में शामिल अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है।छह आरोपी पहले ही गिरफ्तारपुलिस के अनुसार, प्रमोद कुमार से पहले मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने राजस्थान से नाबालिगा को बरामद किया था। सूत्रों के मुताबिक, प्रमोद कुमार ही नाबालिगा को कथित तौर पर खरीदकर राजस्थान ले गया था और उसे अपने घर में रखा था।मां की शिकायत पर दर्ज हुआ था मामलापुलिस के मुताबिक पीड़िता मोहाली के कुंभड़ा गांव की रहने वाली है। उसकी मां की शिकायत पर थाना फेज-8 में मामला दर्ज किया गया था। जांच में सामने आया कि नाबालिगा को फिल्मों और शूटिंग में भीड़ वाले दृश्यों में काम दिलाने का झांसा दिया गया था। आरोप है कि इसी बहाने उसे अपने साथ ले जाया गया, जिसके बाद परिवार से उसका संपर्क टूट गया। बाद में उसे राजस्थान ले जाने, जबरन शादी कराने और बेचने का आरोप सामने आया।