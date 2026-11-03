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Mohali News: कनाडा भेजने के नाम पर युवक से 5.60 लाख रुपये ठगे, इमिग्रेशन कंपनी के तीन लोगों पर मामला दर्ज

Tue, 03 Nov 2026 02:13 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:13 AM IST
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Youth swindled out of Rs 5.60 lakh on the pretext of being sent to Canada; case registered against three individuals from an immigration company.
पंजाब पुलिस के एनआरआई विंग में शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया
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संवाद न्यूज एजेंसी
मोहाली। कनाडा भेजने का झांसा देकर मोहाली की एक इमिग्रेशन कंपनी पर युवक से 5.60 लाख रुपये की ठगी करने का आरोप लगा है। पीड़ित लवप्रीत सिंह ने बताया कि आरोपियों ने सात लाख रुपये में विजिटर वीजा का सौदा तय किया था। टिकट और बीमा के नाम पर उससे पैसे लिए गए, लेकिन उसे न तो वीजा मिला और न ही दस्तावेज। पंजाब पुलिस के एनआरआई विंग में शिकायत के बाद तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

आरोपियों की पहचान हरजिंदर सिंह, रोविन शर्मा और दमनप्रीत सिंह के रूप में हुई है। ये सभी सेक्टर-91 स्थित एम/एस फ्लाई वीजा रूट्स इमिग्रेशन कंपनी से जुड़े हैं। पीड़ित लवप्रीत सिंह ने तीन अप्रैल 2026 को कनाडा के विजिटर वीजा के लिए कंपनी से संपर्क किया था। सात लाख रुपये में वीजा का सौदा तय हुआ था। कंपनी के कर्मचारियों ने 10 अप्रैल को टिकट बुकिंग के नाम पर एक लाख रुपये का चेक लिया। बाद में उसे अपनी टिकट खुद बुक करने को कहा गया। 17 मई को बीमा और कनाडा में जरूरी दस्तावेज के लिए दो लाख रुपये नकद लिए गए। कंपनी के कहने पर लवप्रीत ने 2.63 लाख रुपये की हवाई टिकट भी बुक करवाई थी।
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ठगी का तरीका और भुगतान
कंपनी ने लवप्रीत सिंह से कनाडा के विजिटर वीजा के लिए सात लाख रुपये का सौदा तय किया था। 10 अप्रैल को टिकट बुकिंग के नाम पर एक लाख रुपये का चेक लिया गया। बाद में कर्मचारियों ने उसे अपनी टिकट खुद बुक करने को कहा। पीड़ित ने कंपनी के कहने पर 2.63 लाख रुपये की हवाई टिकट भी बुक करवाई थी। इस तरह कुल 5.63 लाख रुपये से अधिक की रकम उससे ली गई।
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वीजा न मिलने पर धमकी

लवप्रीत सिंह की फ्लाइट 25 मई को निर्धारित थी। हालांकि, इस तारीख तक उसे न तो वीजा मिला और न ही विदेश जाने से संबंधित कोई दस्तावेज। फ्लाइट की तारीख नजदीक आने पर उसने कंपनी के कर्मचारियों से संपर्क करने का प्रयास किया। कर्मचारियों ने फोन उठाना बंद कर दिया और उसके नंबर ब्लॉक कर दिए। शिकायत के अनुसार, दूसरे नंबर से संपर्क करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई।




पुलिस कार्रवाई और मामला दर्ज

जांच अधिकारी हिम्मत सिंह ने बताया कि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पीड़ित लवप्रीत सिंह ने पंजाब पुलिस के एनआरआई विंग में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत की शुरुआती जांच के बाद रिपोर्ट एनआरआई विंग पंजाब को भेजी गई। स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एनआरआई विंग ने 30 अक्तूबर 2026 को केस दर्ज करने की मंजूरी दी। एनआरआई थाना मोहाली में तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 318(4), 316(2) और इमिग्रेशन एक्ट 1983 की धारा 24 के तहत केस दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है।
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