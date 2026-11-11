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Mohali News: बलौंगी पुल के नीचे सर्विस रोड के किनारे लगा कूड़े का ढेर, होती है परेशानी

Wed, 11 Nov 2026 02:05 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:05 AM IST
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A pile of trash has accumulated along the service road beneath the Balongi bridge, causing inconvenience.
मोहाली। बलौंगी पुल के नीचे सर्विस रोड के किनारे लगे कूड़े के ढेर से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां लंबे समय से कूड़ा जमा है, लेकिन इसकी नियमित सफाई नहीं करवाई जा रही है। कूड़े से उठने वाली बदबू के कारण आसपास से गुजरना भी लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। सर्विस रोड के किनारे कूड़ा जमा रहने से क्षेत्र में गंदगी का आलम है। यहां से गुजरते समय दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। कई बार इस समस्या की ओर ध्यान दिलाए जाने के बावजूद अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है। नगर निगम और संबंधित सफाई विभाग से मांग की है कि बलौंगी पुल के नीचे सर्विस रोड के किनारे जमा कूड़े को जल्द उठवाया जाए। साथ ही यहां नियमित सफाई की व्यवस्था की जाए, ताकि दोबारा कूड़े के ढेर न लगें और लोगों को गंदगी व बदबू से राहत मिल सके। - वीर प्रताप सिंह बावा निवासी बलौंगी, मोहाली
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