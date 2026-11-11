Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   A flag-hoisting ceremony was held at the Vishwakarma Temple in Kharar on the occasion of Vishwakarma Day.

Mohali News: खरड़ विश्वकर्मा मंदिर में विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया

Wed, 11 Nov 2026 02:05 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:05 AM IST
विज्ञापन
A flag-hoisting ceremony was held at the Vishwakarma Temple in Kharar on the occasion of Vishwakarma Day.
विश्वकर्मा मंदिर में धूमधाम से मनाई गई भगवान विश्वकर्मा जयंती
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
खरड़। अनाज मंडी रोड स्थित विश्वकर्मा मंदिर में मंदिर समिति की देखरेख में भगवान विश्वकर्मा जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर ध्वजारोहण किया गया। वक्ताओं ने भगवान विश्वकर्मा को प्रौद्योगिकी, शिल्प कौशल, विज्ञान और कला का जनक बताते हुए उनके दिखाए मार्ग पर चलने का आह्वान किया और सभी को विश्वकर्मा दिवस की बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान पाठ-पूजा के बाद विश्वकर्मा पुराण का भोग लगाया गया। ढाडी जत्थों ने बाबा विश्वकर्मा की स्तुति कर संगत को निहाल किया। मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। इस दौरान गुरु का अटूट लंगर भी वितरित किया गया। अंत में समिति ने सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed