Mohali News: कंपनी गोदाम से 78 सीसीटीवी कैमरे, 10 एनवीआर चोरी
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:05 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:05 AM IST
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खरड़। स्थानीय मेगा मार्केट में स्थित एक कंपनी के गोदाम से अज्ञात चोरों ने 78 सीसीटीवी कैमरे, 10 एनवीआर और 6 स्क्रीन सहित अन्य सामान चुरा लिया। यह घटना 17 अगस्त को सुबह लगभग 3.50 बजे हुई। फेयर डील कंपनी एंटरप्राइजेज के मालिक हरप्रीत सिंह ने सदर खरड़ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। हरप्रीत सिंह सीसीटीवी कैमरों और निगरानी प्रणालियों का थोक व्यापार करते हैं। उन्होंने बताया कि उनका गोदाम मेगा मार्केट के तहखाने में है। जब वह गोदाम पहुंचे तो ताला टूटा हुआ था। सीपी+ और परमा कंपनियों के 78 सीसीटीवी कैमरे, 10 एनवीआर और एंडर कंपनी के 6 स्क्रीन गायब थे। पुलिस ने दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके।
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