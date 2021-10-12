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Mohali News: पटाखा लाइसेंस के 43 कोटे के लिए 2118 आवेदन मिले

Tue, 20 Oct 2026 02:24 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:24 AM IST
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2,118 applications received for 43 firecracker license slots
मोहाली। दिवाली पर पटाखा बिक्री के 43 अस्थायी लाइसेंसों के लिए जिला प्रशासन को 2118 आवेदन मिले, जिनमें जांच के बाद 2097 सही पाए गए। सेक्टर-76 स्थित जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स में वीडियो रिकॉर्डिंग के बीच ड्रा निकाला गया। डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल, एडीसी गीतिका सिंह, एसडीएम दमनदीप कौर और सहायक कमिश्नर डॉ. अंकिता कांसल मौजूद रहे।
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मोहाली-बनूड़ में 18 लाइसेंसों के लिए 1910, खरड़-कुराली में सात के लिए 31 और डेराबस्सी में छह के लिए 162 आवेदन आए। लालड़ू-जीरकपुर में 12 लाइसेंसों के लिए 15 आवेदन मिले। नयागांव में आवेदन नहीं आया, जबकि जीरकपुर में आठ लाइसेंसों के लिए आठ आवेदन मिलने से ड्रा नहीं हुआ। चयनित आवेदकों को नियमानुसार लाइसेंस मिलेंगे।
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