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Mohali News: खरड़ में जमीन विवाद में 14 कारें जलीं, 5 नामजद

Wed, 11 Nov 2026 02:02 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:02 AM IST
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14 cars burnt in Kharar land dispute, 5 named
खरड़। सेक्टर-117 में दिवाली की रात जमीन विवाद के चलते गैराज मालिक की 14 कारों में आग लगाने के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों में ऑटोमार्ट वर्ल्ड का मालिक गुरदीप सिंह, उसका बेटा हरमन सिंह, दामाद गैरी, जय सिंह और जसवीर सिंह शामिल हैं।
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शिकायतकर्ता अजय कुमार ने बताया कि उसका गैराज आरोपी की जमीन पर है। मोहाली अदालत में चल रहे विवाद का बदला लेने के लिए यह आगजनी की गई। 8 नवंबर को अजय को गैराज में आग लगने की सूचना मिली थी। आग में 14 कारें और एक पवित्र ग्रंथ क्षतिग्रस्त हो गए। 9 नवंबर को सोहाना थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और मामले में साजिश के कोण से जांच जारी है।
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