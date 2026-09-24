Mohali News: सीयू में 1,342 सीएसई छात्रों को मिली डिग्री
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:53 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 01:53 AM IST
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मोहाली। मोहाली। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस में 2025-26 बैच के अंडर ग्रेजुएट सीएसई इंजीनियरिंग छात्रों का सालाना दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में बीई-सीएसई और विभिन्न स्पेशलाइज्ड ट्रैक के 1,342 छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गईं। मुख्य अतिथि डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के सीईओ मनोज डोभाल ने युवाओं से भारत के लिए तकनीक आधारित समाधान और उद्यम विकसित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवा नौकरी तलाशने के बजाय किसानों, गांवों और व्यवसायों की समस्याओं के समाधान विकसित करने पर ध्यान दें।
इस अवसर पर सैटिन फिनसर्व लिमिटेड के एमडी एवं सीईओ प्रमोद मरार तथा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रो. (डॉ.) एसएस सहगल ने भी छात्रों को डिग्रियां प्रदान कीं। प्रो. सहगल ने छात्रों से बदलती तकनीक के अनुरूप निरंतर सीखते रहने और करियर के साथ समाज के विकास में योगदान देने का आह्वान किया।
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इस अवसर पर सैटिन फिनसर्व लिमिटेड के एमडी एवं सीईओ प्रमोद मरार तथा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रो. (डॉ.) एसएस सहगल ने भी छात्रों को डिग्रियां प्रदान कीं। प्रो. सहगल ने छात्रों से बदलती तकनीक के अनुरूप निरंतर सीखते रहने और करियर के साथ समाज के विकास में योगदान देने का आह्वान किया।
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