लुधियाना में महिला की माैत: खरीदारी कर लाैट रही थी, बाइक को टक्कर लगने से सड़क पर गिरी; सिर पर से निकला पहिया

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जब वे बस्ती जोधेवाल से जालंधर बाइपास की तरफ जा रहे थे, तभी पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला संतुलन बिगड़ने के कारण सड़क पर जा गिरी और वाहन का पिछला पहिया उसके सिर के ऊपर से निकल गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।हादसे के तुरंत बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। गुस्साए लोगों ने सड़क पर पर्याप्त स्ट्रीट लाइटें न होने और सड़क पर बने गहरे गड्ढों के कारण आए दिन होने वाले हादसों का आरोप लगाते हुए पुल पर जाम लगा दिया और जमकर रोष प्रदर्शन किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वाहन की पहचान और वास्तविकता की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया।जांच अधिकारी एएसआई सुखविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए संवेदना एंबुलेंस की मदद से मृतका के शव को सिविल अस्पताल पहुंचाया और उसे पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस का कहना है कि घटनास्थल और उसके आसपास लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज बारीकी से खंगाली जा रही है ताकि हादसे को अंजाम देने वाले फरार वाहन और उसके चालक का सुराग लग सके। फुटेज सामने आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी।