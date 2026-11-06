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Ludhiana News: पंजाब में ईडी की दबिश पर सियासी टकराव तेज, निशाने पर भाजपा

Fri, 06 Nov 2026 09:55 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 09:55 PM IST
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Political standoff intensifies over ED raids in Punjab; BJP in the crosshairs
पार्टी के प्रभारी मनीष सिसोदिया बोले, विधायक को मंत्री पद का लालच देकर भाजपा में शामिल होने का दबाव बनाते रहे अधिकारी
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तलाशी में कुछ नहीं मिलने के बावजूद 48 घंटे तक विधायक के घर बैठे रहे अधिकारी
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। मोगा से आम आदमी पार्टी (आप) की विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दबिश को लेकर पंजाब में सियासी टकराव तेज हो गया है। आप ने शुक्रवार को भाजपा पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और विपक्षी विधायकों पर पार्टी बदलने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया।
पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि 48 घंटे तक चली कार्रवाई के दौरान कुछ भी बरामद नहीं हुआ। इसके बावजूद ईडी के अधिकारी विधायक के घर पर बैठे रहे और उन्हें भाजपा में शामिल होने पर मंत्री पद देने का प्रस्ताव दिया गया।
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सिसोदिया ने आरोप लगाया कि विधायक और उनके परिवार को उनके ही घर में परेशान किया गया। उनके मुताबिक, विधायक के अलावा उनके सात रिश्तेदारों के यहां भी तलाशी ली गई। बुजुर्ग मामा-मामी को भी परेशान किया गया। उन्होंने दावा किया कि विधायक के घर की तलाशी दो-तीन घंटे में पूरी हो गई थी, लेकिन इसके बाद भी अधिकारी वहां करीब 48 घंटे तक मौजूद रहे। सिसोदिया ने सवाल उठाया कि कार्रवाई जांच के लिए थी या विधायक को भाजपा में शामिल कराने के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
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मंत्री बोले, दबाव के आगे नहीं झुकीं विधायककैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि ईडी की कार्रवाई में कुछ नहीं मिलने के बावजूद विधायक को बड़े पदों का लालच देकर भाजपा में शामिल कराने की कोशिश की गई। उन्होंने दावा किया कि डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा अपने सिद्धांतों पर अडिग रहीं। चीमा ने आरोप लगाया कि भाजपा राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब की बेटियों को न तो धमकियों से डराया जा सकता है और न ही बड़े पदों का लालच देकर खरीदा जा सकता है। हरभजन सिंह ईटीओ ने आरोप लगाया कि जब विपक्षी दल राजनीतिक रूप से जनादेश को चुनौती नहीं दे पाते तो जांच एजेंसियों का सहारा लेते हैं। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने भी कहा कि न तो 48 घंटे की रेड और न ही पद का कथित लालच विधायक का हौसला तोड़ सका।
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