फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Ludhiana News ›   NRI Woman Murdered in Ludhiana

एनआरआई महिला की हत्या: तेजधार हथियार से पीठ-पेट पर वार, अंदर की नसें तक कटी; बेटे ने पिता पर लगाया आरोप

Mon, 02 Nov 2026 08:50 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Published by: Nivedita Updated Mon, 02 Nov 2026 08:50 AM IST
सार

गगनदीप सिंह ने बताया कि उसके माता-पिता के बीच चरित्र पर शक को लेकर अक्सर विवाद होता था। उसे अंदेशा है कि यह हत्या पूरी तरह से योजना बनाकर की गई है।

विज्ञापन
NRI Woman Murdered in Ludhiana
पुलिस मामले की जांच में जुटी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

लुधियाना में पक्खोवाल रोड स्थित विकास नगर इलाके में रविवार दोपहर एनआरआई कमलजीत कौर की तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या का शक उसके पति रविंदर सिंह पर है जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कमलजीत चार दिन पहले और रविंदर सिंह दो दिन पहले ऑस्ट्रेलिया से वापस आए थे।
विज्ञापन


घटना का पता तब चला जब उनके बेटे गगनदीप सिंह को पिता ने सामान लाने बाजार भेजा। घर लौटने पर गगनदीप ने मां को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा देखा और पिता को तेजधार हथियार धोते हुए पाया। उसने तुरंत आसपास के लोगों और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस के आलाधिकारी और थाना दुगरी की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने रविंदर सिंह को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। 
विज्ञापन


गगनदीप सिंह ने बताया कि उसके माता-पिता के बीच चरित्र पर शक को लेकर अक्सर विवाद होता था। उसे अंदेशा है कि यह हत्या पूरी तरह से योजना बनाकर की गई है। वारदात के बाद रविंदर सिंह घबराहट में गर्मी लगने का बहाना बनाने लगा। पुलिस फिलहाल पारिवारिक विवाद और हत्या के अन्य कारणों की गहराई से पड़ताल कर रही है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


थाना दुगरी के प्रभारी इंस्पेक्टर गुरमुख सिंह ने बताया कि कमलजीत के शरीर, विशेषकर पीठ और पेट पर तेजधार चाकू से कई वार किए गए थे। इससे अंदरूनी नसें कट गईं और और अत्यधिक खून बहने से उनकी मौत हो गई। पड़ोस में रहने वाली नरिंदर कौर ने बताया कि उन्होंने गगनदीप की चीखने की आवाज सुनी थी। अंदर जाने पर उन्होंने कमलजीत काैर का शव बेडरूम में पड़ा देखा। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed