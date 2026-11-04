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Ludhiana News: लुधियाना में अध्यापिका पर दिनदहाड़े दातर से हमला, पर्स छीना

Wed, 04 Nov 2026 05:44 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Wed, 04 Nov 2026 05:44 PM IST
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In Ludhiana, a teacher was attacked in broad daylight with a knife, purse snatched
सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद, जांच में जुटी थाना सदर की पुलिस
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संवाद न्यूज एजेंसी
लुधियाना। दुगरी इलाके में बीते दिन दोपहर करीब पौने चार बजे सरकारी स्कूल की अध्यापिका गुरप्रीत कौर पर दिनदहाड़े हमला हुआ। वह अपनी 13 वर्षीय बेटी के साथ एक्टिवा से घर लौट रही थीं।

दुगरी 200 फीट रोड पर फ्लावर चौक के पास बाइक सवार एक युवक ने उनका पर्स छीन लिया। गुरप्रीत कौर ने साहस दिखाते हुए आरोपी का पीछा किया। इस दौरान बदमाश ने उन पर तेजधार हथियार दातर से वार कर दिया। हमले में अध्यापिका के हाथ पर चोट आई। आरोपी पर्स झपटकर गलियों में फरार हो गया। पीड़िता के पति सुखविंदर सिंह सोनी के अनुसार, पर्स में पांच हजार रुपये नकदी, दो मोबाइल और सरकारी दस्तावेज थे। घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। सदर थाना पुलिस ने शिकायत पर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है।
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