फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Ludhiana News ›   House pelted with stones over a minor dispute; family in a state of panic

Ludhiana News: मामूली रंजिश में मकान पर पथराव, परिवार दहशत में

Tue, 01 Sep 2026 06:33 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Tue, 01 Sep 2026 06:33 PM IST
विज्ञापन
House pelted with stones over a minor dispute; family in a state of panic
कैमरे में वीडियो बना सोशल मीडिया पर किया अपलोड, जांच में जुटी पुलिस
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
लुधियाना। ढंडारी इलाके में शरारती तत्वों ने मामूली रंजिश के चलते एक रिहायशी मकान पर पथराव किया। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई और घर के शीशे-दरवाजे टूट गए। पीड़ित परिवार को अपनी जान बचाने के लिए कमरे में बंद होना पड़ा।
इससे पहले, रविवार शाम को आरोपियों ने पीड़ित युवक राकेश को बाजार में घेर लिया। उन्होंने धारदार हथियारों से उसे बुरी तरह मारा-पीटा। लहूलुहान राकेश को निजी अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचाया गया। उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई और पुलिस को सूचना दी गई। पीड़ित बिंदु रानी ने बताया कि उनके बेटे राकेश का युवकों के मनमुटाव से कोई वास्ता नहीं था। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की शुरुआती ढिलाई से उपद्रवियों की हिम्मत बढ़ गई।
विज्ञापन

पुलिस की कार्रवाई
मंगलवार सुबह हमलावरों ने ईंट-पत्थर बोरी में भरकर पीड़ित के घर पर फिर हमला किया। उन्होंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए मकान पर पत्थरों की बौछार की, जिसका वीडियो राकेश ने बनाया। वारदात की सूचना पर ढंडारी चौकी के जांच अधिकारी हरबंस पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित पक्ष के बयान कलमबद्ध किए जा रहे हैं और केस दर्ज होगा। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है ताकि उपद्रवियों को चिह्नित कर जल्द गिरफ्तार किया जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed