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Ludhiana News: जीएनआईपीएस ने सांस्कृतिक उत्सव में ओवरऑल रनर-अप ट्रॉफी जीती

Fri, 23 Oct 2026 05:32 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Fri, 23 Oct 2026 05:32 PM IST
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GNIPS won the overall runner-up trophy at the cultural festival.
संवाद न्यूज एजेंसी
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लुधियाना। गुरु नानक इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल (जीएनआईपीएस) ने मैट्रिक्स 2026 एस जीत सिंह चावला अंतर-विद्यालय बहु-प्रतिभा सांस्कृतिक उत्सव में ओवरऑल रनर-अप ट्रॉफी हासिल की। इस कार्यक्रम का आयोजन लुधियाना के घुमार मंडी स्थित जीजीएनआईएटी द्वारा किया गया था।

उन्होंने लोक गीत (एकल), रंगोली, समूह चर्चा, पोस्टर निर्माण, मेहंदी, मिट्टी की आकृतियां बनाना और कार्यशील मॉडल प्रदर्शन सहित कई प्रतियोगिताओं में पहला स्थान प्राप्त किया। छात्रों ने मौके पर कैमरा ट्रिक्स, प्रश्नोत्तरी, कोलाज निर्माण, लेख वाचन, हस्तलेखन (हिंदी) और विभिन्न नृत्य स्पर्धाओं में दूसरा व तीसरा स्थान हासिल किया। उन्हें एकल नृत्य में सराहना पुरस्कार, जस्ट 2 मिन में प्रोत्साहन पुरस्कार और कार्टूनिंग में सांत्वना पुरस्कार भी मिले। निदेशक गुरमंत कौर गिल और कार्यवाहक प्रिंसिपल गुरजीत कौर ने सभी विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने शिक्षकों और मार्गदर्शकों के निरंतर सहयोग की सराहना की।
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