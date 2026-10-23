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Ludhiana News: बंद मकान में मिला दूध कारोबारी का शव, हत्या का मामला दर्ज

Fri, 23 Oct 2026 05:40 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Fri, 23 Oct 2026 05:40 PM IST
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Milk trader's body found in locked house; murder case registered
लिव इन रिलेशन में रहने वाली महिला फरार
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संवाद न्यूज एजेंसी
लुधियाना। महानगर के गांव लादिया कलां स्थित सरस्वती एन्क्लेव में एक 55 वर्षीय दूध कारोबारी का शव बंद मकान से मिला है। मृतक के चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान मिले हैं जिससे अज्ञात हमलावरों द्वारा हत्या का अंदेशा जताया जा रहा है। थाना हैबोवाल पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मृतक की पहचान फिरोजपुर शहर निवासी राजिंदर उर्फ रमेश कुमार के रूप में हुई है। उनके भाई जिओना 22 अक्तूबर को राजिंदर का हालचाल जानने के लिए उनके घर पहुंचे। मुख्य दरवाजा बाहर से बंद मिला और कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उन्हें अनहोनी की आशंका हुई। इसके बाद वे घर की चारदीवारी फांदकर अंदर दाखिल हुए। मकान के भीतर चारपाई पर राजिंदर का शव पड़ा था जिससे तेज बदबू आ रही थी। शव कई दिन पुराना लग रहा था और चेहरे पर गहरी चोटें थीं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य पहलुओं पर जांच में जुटी है। राजिंदर उर्फ रमेश कुमार लुधियाना में फिरोजपुर की एक महिला के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। परिजन के मुताबिक, पिछले करीब एक साल से दोनों के बीच अनबन चल रही थी और वे अलग-अलग रहते थे। घटना के बाद से लिव इन रिलेशन में रहने वाली महिला फरार है। पुलिस इस पहलू पर भी जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों का पता लगाने का दावा कर रही है।
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