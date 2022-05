{"_id":"627341d6af074068340046c8","slug":"husband-and-wife-murdered-in-ludhiana","type":"story","status":"publish","title_hn":"लुधियाना में वारदात: रिटायर्ड इनकम टैक्स अधिकारी और पत्नी की हत्या, बेटी ने फोन पर सुनीं चीखें","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना (पंजाब) Published by: निवेदिता वर्मा Updated Thu, 05 May 2022 08:47 AM IST