Ludhiana News: भाजपा में शामिल हुए तीनों विधायकों का खन्ना भाजपा के पूर्व स्पोक्स पर्सन, चिरांशु रतन ने किया स्वागत

खन्ना। आम आदमी पार्टी से जुड़े दिग्गज नेताओं चेतन सिंह जौड़ामाजरा, हरमीत सिंह पठानमाजरा और कुंवर विजय प्रताप सिंह ने भाजपा का दामन थाम लिया। दिल्ली में हुई इस राजनीतिक गतिविधि के दौरान खन्ना के प्रमुख भाजपा नेता और पूर्व स्पोक्स एडवोकेट चिरांशु रतन ने जाैड़ामाजरा व पठानमाजरा से मुलाकात कर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।एडवोकेट चिरांशु रतन की दोनों नेताओं के साथ हुई इस मुलाकात के बाद इलाके में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि दोनों नेता जल्द ही खन्ना का दौरा कर सकते हैं। उनके संभावित दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय राजनीतिक हलकों में उत्सुकता बनी हुई है। चिरांशु रतन ने दोनों नेताओं का स्वागत करते हुए उनके भाजपा में शामिल होने पर खुशी जाहिर की।