फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Ludhiana News ›   Chiranshu Ratan, former BJP spokesperson, welcomed all three MLAs who joined the BJP

Ludhiana News: भाजपा में शामिल हुए तीनों विधायकों का खन्ना भाजपा के पूर्व स्पोक्स पर्सन, चिरांशु रतन ने किया स्वागत

Wed, 04 Nov 2026 03:50 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Updated Wed, 04 Nov 2026 03:50 PM IST
विज्ञापन
Chiranshu Ratan, former BJP spokesperson, welcomed all three MLAs who joined the BJP
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन





खन्ना। आम आदमी पार्टी से जुड़े दिग्गज नेताओं चेतन सिंह जौड़ामाजरा, हरमीत सिंह पठानमाजरा और कुंवर विजय प्रताप सिंह ने भाजपा का दामन थाम लिया। दिल्ली में हुई इस राजनीतिक गतिविधि के दौरान खन्ना के प्रमुख भाजपा नेता और पूर्व स्पोक्स एडवोकेट चिरांशु रतन ने जाैड़ामाजरा व पठानमाजरा से मुलाकात कर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

एडवोकेट चिरांशु रतन की दोनों नेताओं के साथ हुई इस मुलाकात के बाद इलाके में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि दोनों नेता जल्द ही खन्ना का दौरा कर सकते हैं। उनके संभावित दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय राजनीतिक हलकों में उत्सुकता बनी हुई है। चिरांशु रतन ने दोनों नेताओं का स्वागत करते हुए उनके भाजपा में शामिल होने पर खुशी जाहिर की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed