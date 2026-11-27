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Surrender in filmy style in Jalandhar! Murder accused walks to Police Station 4; ACP says he will be produced in court tomorrow.
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जालंधर में फिल्मी अंदाज में सरेंडर! हत्या के आरोपी पैदल चलकर पहुंचे थाना-4, एसीपी बोले- कल अदालत में करेंगे पेश
जालंधर में लक्की ठाकुर उर्फ खोखा हत्याकांड के मामले में आरोपी बताए जा रहे तीन युवक पैदल चलकर थाना-4 पहुंचे और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। थाने पहुंचने से पहले आरोपियों ने कहा कि उनके पिता को इस मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं था और उन्हें बेवजह फंसाया गया है। आत्मसमर्पण करने वालों में आरोपी नरिंदर थापर का बेटा रंजम थापर और दो अन्य युवक शामिल हैं। एसीपी सेंट्रल ओंकार सिंह बराड़ ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उन्हें कल अदालत में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच जारी है तथा हत्या समेत कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।
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