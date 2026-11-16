कांग्रेस सरकार बनने पर पंजाब में जंगलराज खत्म करेंगे : परगट

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होशियारपुर। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परगट सिंह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस एक विजयी टीम तैयार कर रही है। इसमें युवा, अनुभवी, मेहनती और ईमानदार छवि वाले नेताओं को शामिल किया जाएगा। कांग्रेस का उद्देश्य केवल सत्ता हासिल करना नहीं है, बल्कि पंजाब में कथित जंगलराज को समाप्त कर कानून-व्यवस्था बहाल करना भी है।परगट सिंह सोमवार को होशियारपुर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों को पकड़ने वाली पुलिस के कुछ कर्मचारी खुद तस्करी में संलिप्त पाए जा रहे हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से ऐसे लोगाें के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार एक स्क्रिप्ट के तहत काम कर रही है। सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही तस्वीर वास्तविकता से बिल्कुल अलग है। उन्होंने मुख्यमंत्री से शिक्षा नीति और डैम सेफ्टी एक्ट पर चर्चा की थी।परगट सिंह ने कहा, कांग्रेस सरकार बनने पर पंजाब में हुए घोटालों को लेकर श्वेत पत्र जारी किया जाएगा जिसमें कथित घोटालों और उनसे जुड़े आरोपियों की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। परगट सिंह ने कहा कि आरोपियों के तार चाहे दिल्ली से ही क्यों न जुड़े हों, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। धान खरीद के मुद्दे पर उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है और किसानों को गुमराह कर रही है। उनके अनुसार, अब तक केवल 121 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है और बेरोजगारी में भी इजाफा हो रहा है। कांग्रेस के एक धड़े की ओर से लगाए गए धरने संबंधी सवाल पर परगट सिंह ने कहा कि यह परिवार का आंतरिक मामला है। अकाली-भाजपा गठबंधन की संभावनाओं पर उन्होंने कहा कि गठबंधन से पहले दोनों दलों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 750 किसानों के मुद्दे पर उनका क्या रुख है।