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Jalandhar News: फिरोजपुर मंडल ने मनाया जनजातीय गौरव दिवस

Mon, 16 Nov 2026 05:16 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Mon, 16 Nov 2026 05:16 PM IST
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Ferozepur Division celebrated Tribal Pride Day
संवाद न्यूज एजेंसी
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फिरोजपुर। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में सोमवार को बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आदिवासी समाज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल रेल प्रबंधक संजीव कुमार ने की। फिरोजपुर मंडल में एक से 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव पखवाड़ा भी आयोजित किया गया। इसके तहत विभिन्न जागरूकता और जनकल्याण कार्यक्रम हुए। संजीव कुमार ने कहा कि बिरसा मुंडा का जीवन अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का प्रेरणादायक उदाहरण है। कार्यक्रम में एडीआरएम नितिन गर्ग, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक रंजना सहगल और वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी साक्षी सिंह भी मौजूद रहे।
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