विधानसभा चुनावों के लिए तैयार रहें कार्यकर्ता : रणीके

कोटकपूरा। गांव संधवां स्थित गुरुद्वारा माता दया कौर जी में शिरोमणि अकाली दल की बैठक हुई। इसमें पार्टी के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलजार सिंह रणीके विशेष रूप से शामिल हुए। पूर्व विधायक मनतार सिंह बराड़ ने बैठक का नेतृत्व किया।नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। बैठक की शुरुआत में परमिंदर सिंह झोटा को श्रद्धांजलि दी गई। झोटा ने मानसा में नशों के खिलाफ संघर्ष के दौरान अपनी जान गंवाई थी। अकाली नेताओं ने दावा किया कि पंजाब में विकास कार्य उनकी सरकार के कार्यकाल में ही शुरू हुए थे। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू की थीं। अकाली नेताओं ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकारों पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इन सरकारों ने विकास के लिए कुछ नहीं किया। जनकल्याणकारी योजनाएं भी बंद कर दी गईं। नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में पंजाब पर कर्ज का बोझ बढ़ा है।