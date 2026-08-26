Jalandhar News: एनएचएम कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

जालंधर। स्वास्थ्य विभाग में ठेके पर काम कर रहे नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) के कर्मचारियों ने पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार पर वादे पूरे न करने का आरोप लगाया।कर्मचारियों ने सिविल सर्जन दफ्तर के बाहर धरना दिया और नारेबाजी की। इसके बाद पंखुड़ी की अगुवाई में प्रेस क्लब तक रोष मार्च निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान, वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ नारे लगाए। यूनियन नेताओं ने कहा कि सरकार की टालमटोल नीति से कर्मचारियों में रोष है। उन्होंने बताया कि हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार ने 2 सितंबर को बैठक का समय दिया है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी न होने तक हड़ताल जारी रहेगी।