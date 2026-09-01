दोस्ती नहीं बदलती: बीमारी से जूझ रहे अपने साथी के लिए एकजुट हुए पुराने विद्यार्थी, मदद के लिए बढ़ाए हाथ

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ओएमए अध्यक्ष अमरजोत सिंह के नेतृत्व में राजकरण सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खी रूपरा, हरदीप सिंह, परमदीप सिंह और गुरकरन सिंह ने परिवार को चेक और नकद सहायता सौंपी। इस अवसर पर एमजीएन के प्रिंसिपल भी उपस्थित थे। यह सहायता केवल वित्तीय मदद नहीं थी, बल्कि पुराने रिश्तों की मजबूती का प्रतीक थी। पुराने सहपाठियों ने अपने दोस्त के परिवार को सहारा दिया, जिसके साथ उन्होंने कभी भविष्य के सपने देखे थे। मदद सौंपते समय माहौल भावुक हो गया। उपस्थित लोगों ने साथी के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। ओएमए ने मरीज के अच्छे स्वास्थ्य और परिवार को हिम्मत देने के लिए अरदास की।इस मानवीय प्रयास में चिकित्सा सहायता भी शामिल थी। एसजीएल अस्पताल के मनिंदर सिंह रियार और ग्लोबल अस्पताल के नवजोत दहिया ने उपचार में सहयोग की पेशकश की। ओएमए ने उनके इस योगदान के लिए विशेष आभार जताया। यह सहयोग बीमार साथी के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।यह घटना पुराने दोस्तों के बीच अटूट रिश्ते का उदाहरण है। स्कूल-कॉलेज के दिन बीत जाने और जिंदगी के रास्ते अलग होने के बावजूद, उनकी दोस्ती कायम है। पुराने विद्यार्थी एक बार फिर साथ आए, इस बार किसी परीक्षा के लिए नहीं। वे अपने साथी की जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा में उसके साथ खड़े थे। ओएमए ने सभी मोंटगोमरीयन साथियों का उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।