{"_id":"6279a8cfe815fa7c9d15b406","slug":"nefarious-attempt-to-revive-terrorism-in-punjab-pakistan-intelligence-agency-isi-prepared-sleeper-cells","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"चुनौती: पंजाब में आतंकवाद को जिंदा करने की नापाक कोशिश, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने तैयार किए स्लीपर सेल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सुरिंदर पाल, जालंधर Published by: अनुराग सक्सेना Updated Tue, 10 May 2022 05:20 AM IST