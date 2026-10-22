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खेडां वतन पंजाब दीयां : कपूरथला ने जीता गोल्ड मेडल

Thu, 22 Oct 2026 04:48 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Thu, 22 Oct 2026 04:48 PM IST
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Khedan Watan Punjab Diyan: Kapurthala wins gold medal
अंडर-17 में फतेहगढ़ साहिब और मालेरकोटला की टीमें सेमीफाइनल में
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संवाद न्यूज एजेंसी

होशियारपुर। पंजाब खेल विभाग ने खेडां वतन पंजाब दीयां-2026 के तहत राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया। इसके छठे दिन लड़कियों के मुकाबले करवाए गए।

21 से 30 वर्ष आयु वर्ग के फाइनल में कपूरथला ने स्वर्ण पदक जीता। पटियाला ने रजत और लुधियाना ने कांस्य पदक हासिल किया। जिला खेल अधिकारी सुरजीत सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता 22 और 23 अक्तूबर तक चलेगी। इसमें अंडर-14, अंडर-17, अंडर-21, 21-30 वर्ष और 31-40 वर्ष आयु वर्गों की टीमें भाग ले रही हैं। अंडर-17 वर्ग में फतेहगढ़ साहिब, मोहाली, मालेरकोटला और मोगा ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अंडर-21 वर्ग में गुरदासपुर, मोगा, अमृतसर और मालेरकोटला ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। टूर्नामेंट के शेष फाइनल मुकाबले शुक्रवार को होंगे।
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