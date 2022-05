{"_id":"627c9ea94d56fb14496a4784","slug":"intelligence-agency-expressed-that-mohali-attack-done-to-break-morale-of-police","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mohali Attack: खुफिया एजेंसियों की आशंका-पंजाब पुलिस का मनोबल गिराने की साजिश, सरहदी इलाकों में थानों-चौकियों को चौकस रहने के आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सुरिंदर पाल, अमर उजाला, जालंधर (पंजाब) Published by: निवेदिता वर्मा Updated Thu, 12 May 2022 11:14 AM IST