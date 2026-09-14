जालंधर में पंजाब रोडवेज की बस में लगी आग: भोगपुर बस अड्डे पर हादसा, सभी 27 यात्री सुरक्षित

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बस के नए बस अड्डे पर पहुंचकर रुकते ही कुछ लोगों ने उसके नीचे से धुआं निकलता देखा और तुरंत इसकी सूचना ड्राइवर व कंडक्टर को दी। सूचना मिलते ही ड्राइवर-कंडक्टर ने बिना देरी किए सभी यात्रियों को बस से सुरक्षित नीचे उतार लिया। इसी दौरान मौके पर पहुंचे नगर काउंसिल के कर्मचारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया।समय रहते आग बुझा दिए जाने के कारण बड़ा हादसा होने से टल गया। राहत की बात यह रही कि घटना में किसी भी यात्री के घायल होने या जानी नुकसान की सूचना नहीं है। बस जालंधर से दसूहा की ओर जा रही थी, लेकिन रास्ते में भोगपुर पहुंचने पर यह घटना हो गई। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच की जा रही है।