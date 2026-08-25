Jalandhar News: फरीदकोट नगर काउंसिल अध्यक्ष ने कार्यभार संभाला
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Tue, 25 Aug 2026 07:09 PM IST
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फरीदकोट। नगर काउंसिल फरीदकोट के नवनियुक्त प्रधान बलजिंदर सिंह आहूजा ने मंगलवार को औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां और विधायक गुरदित्त सिंह सेखों सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
मुंडियां ने बलजिंदर सिंह आहूजा को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार प्रदेश के विकास, शिक्षा, रोजगार, खेल और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य पंजाब को नशामुक्त बनाना है। मुंडियां ने जोर दिया कि आम आदमी पार्टी की सरकार पूरे शहर का सर्वांगीण विकास चाहती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नए प्रधान सभी पार्षदों और शहरवासियों को साथ लेकर समस्याओं का समाधान करेंगे। विधायक गुरदित्त सिंह सेखों ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में आहूजा को यह जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने कहा कि यह पूरे शहर की सेवा की जिम्मेदारी है। सेखों ने फरीदकोट को साफ-सुथरा और सुंदर बनाने के लिए हरसंभव प्रयास का आश्वासन दिया।
प्रधान बलजिंदर सिंह आहूजा ने मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और पार्टी नेताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि वह अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी और मेहनत से निभाएंगे। आहूजा ने सभी पार्षदों और शहरवासियों को साथ लेकर विकास कार्य करवाने की बात कही। उन्होंने लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का भी आश्वासन दिया। अधूरे पड़े विकास कार्यों को जल्द शुरू करने के प्रयास किए जाएंगे।
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फरीदकोट। नगर काउंसिल फरीदकोट के नवनियुक्त प्रधान बलजिंदर सिंह आहूजा ने मंगलवार को औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां और विधायक गुरदित्त सिंह सेखों सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
मुंडियां ने बलजिंदर सिंह आहूजा को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार प्रदेश के विकास, शिक्षा, रोजगार, खेल और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य पंजाब को नशामुक्त बनाना है। मुंडियां ने जोर दिया कि आम आदमी पार्टी की सरकार पूरे शहर का सर्वांगीण विकास चाहती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नए प्रधान सभी पार्षदों और शहरवासियों को साथ लेकर समस्याओं का समाधान करेंगे। विधायक गुरदित्त सिंह सेखों ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में आहूजा को यह जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने कहा कि यह पूरे शहर की सेवा की जिम्मेदारी है। सेखों ने फरीदकोट को साफ-सुथरा और सुंदर बनाने के लिए हरसंभव प्रयास का आश्वासन दिया।
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प्रधान बलजिंदर सिंह आहूजा ने मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और पार्टी नेताओं का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि वह अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी और मेहनत से निभाएंगे। आहूजा ने सभी पार्षदों और शहरवासियों को साथ लेकर विकास कार्य करवाने की बात कही। उन्होंने लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का भी आश्वासन दिया। अधूरे पड़े विकास कार्यों को जल्द शुरू करने के प्रयास किए जाएंगे।
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