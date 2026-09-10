{"_id":"6aa2354c6fc03c94c40dac9e","slug":"sher-e-punjab-cricket-league-into-political-battleground-harbhajan-singh-questions-punjab-government-2026-09-10","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"शेर-ए-पंजाब क्रिकेट लीग बनी सियासत का अखाड़ा: हरभजन सिंह ने उठाए सवाल, सरकार पर श्रेय लेने का आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शेर-ए-पंजाब लीग की चमक अब क्रिकेट के मैदान से निकलकर सियासत के अखाड़े तक पहुंच गई है। विज्ञापन



लीग के मौजूदा संस्करण को लेकर भाजपा सांसद और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने पंजाब सरकार पर सीधे निशाना साधते हुए सवाल उठाया है कि जब यह प्रतियोगिता पहले से होती आ रही है तो इसे सरकार की नई उपलब्धि के तौर पर क्यों पेश किया जा रहा है। हरभजन ने कहा कि शेर-ए-पंजाब लीग का यह चौथा संस्करण है, पहला नहीं, जबकि इसका आयोजन पंजाब क्रिकेट संघ यानी पीसीए करता आया है।

पीसीए की उपलब्धि के तौर पर देखें-हरभजन

हरभजन ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए साफ कहा कि पीसीए भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड से संबद्ध संस्था है, पंजाब सरकार की नहीं। उनका आरोप है कि काम पीसीए का है और सरकार उसका श्रेय अपने खाते में डाल रही है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर लीग को लेकर इतना उत्साह है तो इसे पीसीए की उपलब्धि के तौर पर देखा जाना चाहिए, न कि सरकार के खाते में।



हरभजन की इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ भी आवाजें उठीं। एक पोस्ट में कहा गया कि पूरा पंजाब शेर-ए-पंजाब लीग की तारीफ कर रहा है, लेकिन पंजाब से भाजपा सांसद हरभजन सिंह ने अब तक इसकी सराहना में एक ट्वीट तक नहीं किया। उन पर पंजाब को बदनाम करने वाले कथित फर्जी ट्वीट करने का आरोप लगाते हुए यह भी कहा गया कि उन्हें पार्टीवाद से ऊपर उठकर पंजाब में हो रहे अच्छे काम की प्रशंसा करनी चाहिए।



इस जवाबी हमले में पंजाब के पूर्व खेल मंत्री और पीसीए से जुड़े मीत हेयर का नाम भी सामने आया। सरकार समर्थकों का तर्क है कि भले ही लीग का औपचारिक आयोजन पीसीए कर रहा हो, लेकिन इस संस्करण को बड़े स्तर पर पेश करने में पंजाब सरकार और मीत हेयर की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। यही तर्क अब इस विवाद का राजनीतिक केंद्र बन गया है।

विज्ञापन

विज्ञापन