Jalandhar News: ट्रॉले की टक्कर से नहर में गिरी कार, दो गंभीर

जलालाबाद। जलालाबाद-फाजिल्का मुख्य मार्ग पर बुधवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। गांव कालूवाला के पास नहर के पुल पर ट्रॉले ने एक कार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी, जिसमें चार लोग सवार थे। दो लोगों को गंभीर चोटें आई हैं।कार में सवार चारों लोग जलालाबाद के सिविल अस्पताल में ड्यूटी खत्म कर फाजिल्का लौट रहे थे। हादसे में दो लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि दो अन्य की हालत स्थिर बताई जा रही है। स्थानीय निवासी तुरंत मौके पर पहुंचे और नहर में फंसे लोगों को बाहर निकाला। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि इस भीषण हादसे में किसी की जान नहीं गई। घायलों के अनुसार, टक्कर मारने के बाद ट्रॉला चालक कुछ देर रुका और फिर वाहन समेत फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार चालक की तलाश जारी है। नहर में गिरी कार को निकालने के लिए क्रेन की मदद ली गई। काफी मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला जा सका।