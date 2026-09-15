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Jalandhar News: अबोहर में पंजपीर दरगाह के पास मिला युवक का शव

Tue, 15 Sep 2026 05:36 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Tue, 15 Sep 2026 05:36 PM IST
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Body of a youth found near Panjpir Dargah in Abohar
संवाद न्यूज एजेंसी
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अबोहर। पंजपीर दरगाह के पास मंगलवार सुबह 22 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मृतक की पहचान लवप्रीत के रूप में हुई है।
थाना सिटी-1 की पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। नर सेवा नारायण सेवा समिति के सदस्य बिट्टू नरूला और सोनू ग्रोवर ने भी पुलिस को घटना की जानकारी दी। युवक का शव उसकी स्कूटी के पास पड़ा हुआ था। परिजनों के अनुसार, लवप्रीत सोमवार रात करीब 11 बजे घर से निकला था और उसके बाद वापस नहीं लौटा। उन्होंने लिखित कार्रवाई के बाद बिना पोस्टमार्टम कराए ही शव को घर ले जाने का निर्णय लिया। पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर कागजी कार्रवाई पूरी कर शव उन्हें सौंप दिया।
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