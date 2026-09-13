Jalandhar News: जीरा में बाइक सवारों ने दिनदहाड़े दुकान पर की फायरिंग
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Sun, 13 Sep 2026 05:04 PM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
जीरा (फिरोजपुर)। जीरा-तलवंडी भाई रोड पर रविवार दोपहर एक दुकान पर मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात युवकों ने गोलियां चलाईं। इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।
दुकान मालिक अमन जैन ने बताया कि दोपहर करीब 2:30 बजे वे अपनी दुकान पर मौजूद थे। इसी दौरान तलवंडी भाई की ओर से दो युवक मोटरसाइकिल पर आए। उन्होंने दुकान के बाहर लगे शीशों पर सीधे गोलियां चलाईं। वारदात के बाद दोनों युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर वापस तलवंडी भाई की ओर फरार हो गए। अमन जैन के अनुसार, उन्हें पहले कोई रंगदारी या धमकी भरा फोन नहीं आया था। दिनदहाड़े हुई इस फायरिंग से आसपास के दुकानदारों और शहरवासियों में दहशत फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है।
विज्ञापन
जीरा (फिरोजपुर)। जीरा-तलवंडी भाई रोड पर रविवार दोपहर एक दुकान पर मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात युवकों ने गोलियां चलाईं। इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।
दुकान मालिक अमन जैन ने बताया कि दोपहर करीब 2:30 बजे वे अपनी दुकान पर मौजूद थे। इसी दौरान तलवंडी भाई की ओर से दो युवक मोटरसाइकिल पर आए। उन्होंने दुकान के बाहर लगे शीशों पर सीधे गोलियां चलाईं। वारदात के बाद दोनों युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर वापस तलवंडी भाई की ओर फरार हो गए। अमन जैन के अनुसार, उन्हें पहले कोई रंगदारी या धमकी भरा फोन नहीं आया था। दिनदहाड़े हुई इस फायरिंग से आसपास के दुकानदारों और शहरवासियों में दहशत फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है।
विज्ञापन