Jalandhar News: हादसे में घायल युवक की बाइक और मोबाइल चोरी

कीरतपुर साहिब। कीरतपुर साहिब के मुख्य बस अड्डे पर सोमवार देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार घायल हो गया। वहीं घटनास्थल से उसकी बाइक तथा आईफोन फोन गायब हो गए। घायल की पहचान लमलेहड़ी निवासी अर्जुन के रूप में हुई है।अर्जुन अपने गांव लमलेहड़ी से ससुराल लोहंड खड जा रहा था। वह बस अड्डे पर कुछ सामान लेने के लिए रुका था। इस दौरान पीछे से आए वाहन ने उसे टक्कर मार दी। घायल अर्जुन किसी तरह अपने ससुराल पहुंचार और ससुरालवालों को घटना बताई। वह जब घटनास्थल पर पहुंच तो वहां बाइक और मोबाइल नहीं मिले। अर्जुन को इलाज के लिए सिविल अस्पताल श्री आनंदपुर साहिब में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अज्ञात वाहन चालक और गायब सामान की तलाश की जा रही है।