फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   Bike and mobile phone of a youth injured in an accident stolen

Jalandhar News: हादसे में घायल युवक की बाइक और मोबाइल चोरी

Tue, 25 Aug 2026 06:46 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Tue, 25 Aug 2026 06:46 PM IST
विज्ञापन
Bike and mobile phone of a youth injured in an accident stolen
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

कीरतपुर साहिब। कीरतपुर साहिब के मुख्य बस अड्डे पर सोमवार देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार घायल हो गया। वहीं घटनास्थल से उसकी बाइक तथा आईफोन फोन गायब हो गए। घायल की पहचान लमलेहड़ी निवासी अर्जुन के रूप में हुई है।

अर्जुन अपने गांव लमलेहड़ी से ससुराल लोहंड खड जा रहा था। वह बस अड्डे पर कुछ सामान लेने के लिए रुका था। इस दौरान पीछे से आए वाहन ने उसे टक्कर मार दी। घायल अर्जुन किसी तरह अपने ससुराल पहुंचार और ससुरालवालों को घटना बताई। वह जब घटनास्थल पर पहुंच तो वहां बाइक और मोबाइल नहीं मिले। अर्जुन को इलाज के लिए सिविल अस्पताल श्री आनंदपुर साहिब में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अज्ञात वाहन चालक और गायब सामान की तलाश की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed