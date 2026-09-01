योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे : थिंद

होशियारपुर। पंजाब राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष मलकीत थिंद ने मंगलवार को पिछड़ा वर्ग की कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जाए।थिंद ने क्रियान्वयन में सामने आई कमियों को प्राथमिकता से दूर करने को कहा। उन्होंने योजनाओं की जानकारी गांवों और शहरों में व्यापक स्तर पर पहुंचाने पर जोर दिया। इससे कोई पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित नहीं रहेगा। लोगों को लाभ के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बैठक में पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने भी अपनी समस्याएं रखीं। कई मामलों का मौके पर समाधान हुआ। शेष के लिए अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए।