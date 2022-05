{"_id":"6278b196d628cd7c0769bc7e","slug":"former-mla-of-nawashaher-angad-singh-rejoins-congress","type":"story","status":"publish","title_hn":"पंजाब: भाजपा विधायक अदिति सिंह के पति अंगद सिंह दोबारा कांग्रेस में शामिल, विस चुनाव में टिकट न मिलने पर छोड़ दी थी पार्टी ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, नवांशहर (पंजाब) Published by: निवेदिता वर्मा Updated Mon, 09 May 2022 11:45 AM IST