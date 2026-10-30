फाजिल्का में किशोर की मौत: चिट्टे से जान जाने का आरोप, ग्रामीण बोले-दुकान पर चीनी की तरह आसानी से मिल रहा नशा

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नशा रोकने में पुलिस पर नाकामयाब रहने आरोप लगाते हुआ ग्रामीणों ने आक्रोश जताया। गांव में एक सप्ताह पहले भी एक अन्य युवक की मौत हुई थी। हालांकि, अभिजोत की मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगा।दसवीं पास अभिजोत के पिता हरजिंदर सिंह की भी मौत सवा साल पहले हो गई थी। ग्रामीणों का दावा है कि उनकी मौत भी चिट्टे के नशे के कारण हुई थी और शव नहर किनारे मिला था। अब अभिजोत की मौत के बाद परिवार में मां हरप्रीत कौर और दादी रह गई हैं।ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जिस घर में अभिजोत का शव मिला, वहां कथित तौर पर नशे की बिक्री होती है। उन्होंने मौके पर नशे के सेवन में इस्तेमाल होने वाले लाइटर और अन्य सामान भी दिखाया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में चिट्टा इस कदर आसानी से उपलब्ध है, जैसे किराना दुकान से चीनी खरीदी जाती हो। उन्होंने नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम को ग्रामीणों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच बहस भी हुई। डीएसपी बीएस रंधावा ने बताया कि मृतक की मां के बयानों के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। मौत की वजह स्पष्ट होने और जांच के तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।