फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Teenager death in Fazilka Allegations of fatal overdose of chitta

फाजिल्का में किशोर की मौत: चिट्टे से जान जाने का आरोप, ग्रामीण बोले-दुकान पर चीनी की तरह आसानी से मिल रहा नशा

Fri, 30 Oct 2026 08:31 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, फाजिल्का
संवाद न्यूज एजेंसी, फाजिल्का Published by: Nivedita Updated Fri, 30 Oct 2026 08:31 AM IST
सार

दसवीं पास अभिजोत के पिता हरजिंदर सिंह की भी मौत सवा साल पहले हो गई थी। ग्रामीणों का दावा है कि उनकी मौत भी चिट्टे के नशे के कारण हुई थी और शव नहर किनारे मिला था। अब अभिजोत की मौत के बाद परिवार में मां हरप्रीत कौर और दादी रह गई हैं।

विज्ञापन
Teenager death in Fazilka Allegations of fatal overdose of chitta
अभिजोत - फोटो : फाइल

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

फाजिल्का के गांव घट्टियांवाली जट्टां में 17 वर्षीय अभिजोत सिंह का शव घर में बेड पर मिला। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि चिट्टे से मौत हुई है। गांव में चिट्टा खुलेआम बिक रहा है। 
विज्ञापन


नशा रोकने में पुलिस पर नाकामयाब रहने आरोप लगाते हुआ ग्रामीणों ने आक्रोश जताया। गांव में एक सप्ताह पहले भी एक अन्य युवक की मौत हुई थी। हालांकि, अभिजोत की मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगा।
विज्ञापन


दसवीं पास अभिजोत के पिता हरजिंदर सिंह की भी मौत सवा साल पहले हो गई थी। ग्रामीणों का दावा है कि उनकी मौत भी चिट्टे के नशे के कारण हुई थी और शव नहर किनारे मिला था। अब अभिजोत की मौत के बाद परिवार में मां हरप्रीत कौर और दादी रह गई हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


जिस घर में मिला शव, वहां नशा बेचने का आरोप
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जिस घर में अभिजोत का शव मिला, वहां कथित तौर पर नशे की बिक्री होती है। उन्होंने मौके पर नशे के सेवन में इस्तेमाल होने वाले लाइटर और अन्य सामान भी दिखाया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में चिट्टा इस कदर आसानी से उपलब्ध है, जैसे किराना दुकान से चीनी खरीदी जाती हो। उन्होंने नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।


घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम को ग्रामीणों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच बहस भी हुई। डीएसपी बीएस रंधावा ने बताया कि मृतक की मां के बयानों के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। मौत की वजह स्पष्ट होने और जांच के तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed