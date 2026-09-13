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पंजाबी गायक के घर पर फायरिंग: नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम, दहशत में परिवार

Sun, 13 Sep 2026 01:52 PM IST
शाहिल शर्मा पीटीआई, चंडीगढ़
पीटीआई, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Sun, 13 Sep 2026 01:52 PM IST
सार

 पंजाबी गायक गुलाब सिद्धू के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया है। पंजाब के बरानला में उनके आवास पर हमलावरों ने ताबड़तोड़ कई राउंड फायर किए। 

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Shots fired at Punjabi singer Gulab Sidhu house in Barnala
पंजाबी गायक गुलाब सिद्धू के घर पर फायरिंग - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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पंजाब के बरनाला में पंजाबी गायक गुलाब सिद्धू के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया है। शनिवार रात नकाबपोश बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। हमलावरों ने पंजाबी गायक के घर पर कई राउंड फायर किए। 
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बाइक पर आए थे बदमाश 
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने कथित तौर पर गोलीबारी की। इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई है। घटना के समय गुलाब सिद्धू  घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके परिवार के सदस्य मौजूद थे। इस घटना के बाद परिवार सहमा हुआ है। यह वारदात बरनाला जिले के फरवाही गांव में हुई है जहां पंजाबी गायक का घर है। बदमाश घर के गेट पर फायरिंग कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। 

विक्रम सिंह मजीठिया ने X पर किया पोस्ट
पूर्व मंत्री व अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने घटना को लेकर X पर पोस्ट किया। उन्होंने हमलावरों की सीसीटीवी फुटेज को शेयर करते हुए कहा कि आप के राज में कानूनी व्यवस्था बदहाल है। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा आप के राज में ना किसान सुरक्षित हैं, ना कलाकार, ना व्यापारी और ना ही आम पंजाबी सुरक्षित हैं। पंजाब में अब सिर्फ गैंगस्टर सुरक्षित हैं। 


 
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