फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Punjab BJP mobilized parents of children who lost their lives to drug abuse in state

नशे के खिलाफ जन आंदोलन करेगी भाजपा: पीड़ित अभिभावकों को किया एकजुट, पंजाब सरकार से पूछे सवाल

Thu, 17 Sep 2026 01:01 PM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Thu, 17 Sep 2026 01:01 PM IST
सार

अबोहर विधायक संदीप जाखड़ ने लवप्रीत की मौत के मामले को लेकर पंजाब सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशे का संकट गंभीर है और युवाओं की जिंदगी प्रभावित हो रही है। जाखड़ ने नशे की सप्लाई पर प्रभावी कार्रवाई और युवाओं को बचाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की।

विज्ञापन
Punjab BJP mobilized parents of children who lost their lives to drug abuse in state
चंडीगढ़ में भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नशे से पीड़ित परिवारों ने अपनी दास्तां सुनाई। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पंजाब भाजपा ने प्रदेश में नशे की चपेट में आकर जान गंवाने वाले बच्चों के अभिभावकों को एकजुट किया है। इस दौरान अबोहर में लवप्रीत नामक युवक की मौत का मामला प्रमुखता से उठाया गया, जिसके परिवार में मातम पसरा है। भाजपा नेताओं ने पंजाब सरकार पर नशे के बढ़ते संकट को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं।

विज्ञापन




लवप्रीत का शव उसकी स्कूटी के पास मिला था। परिवार के अनुसार, वह घर से निकलने के बाद वापस नहीं लौटा था। उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, जिससे मौत का आधिकारिक कारण स्थापित नहीं हो सका। अबोहर पुलिस ने मौके से नशे के सेवन का कोई संकेत नहीं मिलने की बात कही है। पुलिस ने लवप्रीत की मौत को ओवरडोज से हुई मौत मानने से इन्कार किया है। हालांकि, अबोहर विधायक संदीप जाखड़ ने इस घटना को पंजाब में नशे की समस्या से जोड़ा है।
विज्ञापन


लवप्रीत की मौत और पुलिस का रुख
लवप्रीत का शव उसकी स्कूटी के पास मिला था। परिवार ने बताया कि वह घर से निकलने के बाद वापस नहीं लौटा। पोस्टमार्टम न होने के कारण मौत का आधिकारिक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। अबोहर पुलिस ने घटनास्थल से नशे के सेवन का कोई संकेत नहीं मिलने की पुष्टि की है। पुलिस ने ओवरडोज को मौत का कारण मानने से साफ इन्कार किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


भाजपा का सरकार पर हमला और आंदोलन की तैयारी
अबोहर विधायक संदीप जाखड़ ने लवप्रीत की मौत के मामले को लेकर पंजाब सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशे का संकट गंभीर है और युवाओं की जिंदगी प्रभावित हो रही है। जाखड़ ने नशे की सप्लाई पर प्रभावी कार्रवाई और युवाओं को बचाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। पंजाब प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और सुनील जाखड़ ने भी सरकार से सवाल किए हैं। ढिल्लों ने घोषणा की कि भाजपा नशे के खिलाफ पंजाब में एक जन आंदोलन बनाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed