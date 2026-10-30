अमित शाह के चंडीगढ़ दौरे में बदलाव: एक नवंबर नहीं, 31 अक्तूबर की शाम को ही पहुंचेंगे; पंचकूला में होगा ठहराव

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चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर आगमन के बाद वह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पंचकूला रवाना होंगे, जहां रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद एक नवंबर की सुबह करीब 10 बजे पंचकूला से चंडीगढ़ के सेक्टर-26 स्थित पुलिस लाइन पहुंचेंगे। यहां आयोजित होने वाली राइजिंग डे परेड में गृह मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम में बदलाव के बाद चंडीगढ़ और पंचकूला प्रशासन के साथ सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं।गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए दोनों शहरों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट से पंचकूला और फिर पंचकूला से चंडीगढ़ के सेक्टर-26 तक काफिले की आवाजाही के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।पुलिस की ओर से काफिले के मार्ग, संवेदनशील स्थानों और कार्यक्रम स्थल के आसपास सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की जा रही है। इसके लिए मार्ग पर रिहर्सल भी की जा रही है, ताकि अति विशिष्ट व्यक्ति की आवाजाही के दौरान यातायात और सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की बाधा न आए।गृह मंत्री की सुरक्षा के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया जा रहा है। काफिले के मार्ग और कार्यक्रम स्थल के आसपास की ऊंची इमारतों पर स्नाइपर तैनात किए जाएंगे। पुलिस लाइन और सेक्टर-17 स्थित तिरंगा पार्क में धातु जांच यंत्र, बम निरोधक दस्ते और श्वान दस्ते की तैनाती की व्यवस्था भी की जा रही है। सुरक्षा की जिम्मेदारी विशेष सुरक्षा दल के साथ चंडीगढ़ पुलिस के विशेष प्रशिक्षित कमांडो संभालेंगे। इसके अलावा स्थानीय पुलिस का अतिरिक्त सुरक्षा घेरा भी रहेगा।पहले गृह मंत्री के 1 नवंबर को चंडीगढ़ पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन नए कार्यक्रम के अनुसार वह 31 अक्टूबर की शाम ही यहां पहुंच जाएंगे। हवाई अड्डे से सीधे पंचकूला जाने और रात वहीं ठहरने की व्यवस्था की गई है। अगले दिन सुबह 10 बजे वह सेक्टर-26 पुलिस लाइन में आयोजित राइजिंग डे परेड में शामिल होंगे। पुलिस और प्रशासन का पूरा ध्यान हवाई अड्डे से लेकर पंचकूला और चंडीगढ़ के दोनों कार्यक्रम स्थलों तक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने पर है।