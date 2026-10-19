Chd-Punjab Big News: सीएम के ओएसडी पहुंचे सीबीआई दफ्तर, अमित शाह से मुलाकात के लिए झोटा के पिता तैयार

गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के लिए झोटा के पिता तैयार

परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड के विरोध में मानसा की एक्शन कमेटी के आह्वान पर आप विधायकों के घरों के बाहर रोष धरना लगाया जा रहा है। वहीं सातवें दिन भी झोटा का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया जिससे मानसा और आसपास के इलाकों में तनाव बना हुआ है। इसी बीच परविंदर के पिता ने मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान उनसे मिलने पर सहमति जताई है। दरअसल झोटा की हत्या के मामले में बनी एक्शन कमेटी ने शाह के मानसा दौरे का विरोध करने का एलान किया था। झोटा के पिता ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह हमें निजी तौर पर मिल सकते हैं। पढ़ें पूरी खबर