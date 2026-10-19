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अमृतसर पुलिस को सफलता: हवाला मनी और ग्लॉक पिस्तौल के साथ चार काबू, गैंगस्टर हैप्पी जट्ट के लिए करते हैं काम

Mon, 19 Oct 2026 10:57 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Published by: Nivedita Updated Mon, 19 Oct 2026 10:57 AM IST
सार

आरोपी बिना नंबर प्लेट की दो मोटरसाइकिलों पर ब्यास की तरफ से आ रहे थे। अमृतसर-तरनतारन टी-प्वाइंट स्थित हाईटेक नाके के पास पुलिस ने उन्हें रोककर तलाशी ली। इस दौरान उनके पास से 9 एमएम की ग्लॉक पिस्तौल, तीन कारतूस, एक मोबाइल फोन, मैगजीन और 1.05 लाख रुपये की हवाला राशि बरामद हुई।

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Amritsar Police Four arrested with hawala money Glock pistol gangster Happy Jatt
arrested, arrest demo - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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अमृतसर जिला देहात पुलिस ने हवाला के 1.05 लाख रुपये, 9 एमएम की ग्लॉक पिस्तौल और तीन कारतूस के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया है।
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पुलिस के मुताबिक, आरोपी विदेश में बैठे गैंगस्टर हैप्पी जट्ट के लिए काम करते थे और पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के संपर्क में थे। हैप्पी जट्ट मूल रूप से जंडियाला गुरु का रहने वाला है। आरोपियों के नाम रामपुरा गांव के गुरसेवक सिंह और मलकीत सिंह, बटाला रोड स्थित खुह कुंडियां वाला के साजन तथा नवां कोट गांव के युवराज सिंह है। 

पुलिस के अनुसार, आरोपी बिना नंबर प्लेट की दो मोटरसाइकिलों पर ब्यास की तरफ से आ रहे थे। अमृतसर-तरनतारन टी-प्वाइंट स्थित हाईटेक नाके के पास पुलिस ने उन्हें रोककर तलाशी ली। इस दौरान उनके पास से 9 एमएम की ग्लॉक पिस्तौल, तीन कारतूस, एक मोबाइल फोन, मैगजीन और 1.05 लाख रुपये की हवाला राशि बरामद हुई।
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जंडियाला के डीएसपी बलजीत सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी हैप्पी जट्ट और पाकिस्तान में बैठे उसके हैंडलरों के कहने पर हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की रकम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-ए) के तहत केस दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि  हथियार और कारतूस के स्रोत का पता लगाया जा रहा है। 
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