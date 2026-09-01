पीयू छात्रसंघ चुनाव के मायने: एबीवीपी की लगातार दूसरी बार जीत से गया अहम संदेश, क्या चलेगा 'जेन जी' फैक्टर?

गझाड़ू तोड़कर मनाया जश्न

अंकित बिधान की जीत के बाद एबीवीपी समर्थकों ने झाड़ू तोड़कर जश्न मनाया। इसे आम आदमी पार्टी के खिलाफ सीधे राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा गया। एबीवीपी और एसैप के बीच मुकाबला छात्र मुद्दों से आगे निकल चुका था। ऐसे में जीत के बाद का यह जश्न कैंपस से निकलकर पंजाब की व्यापक राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।



एबीवीपी के अंकित बिधान की जीत को भाजपा के युवा वोट बैंक के बीच बढ़ते प्रभाव के तौर पर देखा जा रहा है। खास बात यह रही कि चुनाव से ठीक पहले शिरोमणि अकाली दल के स्टूडेंट विंग एसओआई (स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया) ने एबीवीपी को समर्थन दे दिया। पहली बार सोई ने पीयू कैंपस में प्रधान पद के लिए अपना उम्मीदवार भी मैदान में नहीं उतारा।



सोई के समर्थन से बदला चुनावी गणित

इस बार पीयू छात्रसंघ चुनाव में सबसे बड़ा राजनीतिक बदलाव एबीवीपी और सोई का साथ आना रहा। चुनाव से दो दिन पहले सोई के समर्थन से दोनों संगठनों के छात्र वोट बैंक को एक मंच पर लाने की कोशिश हुई। इसका सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी के छात्र संगठन एसैप (एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स) से रहा।



एसैप ने प्रधान पद के लिए आदिल बराड़ को मैदान में उतारा था। आदिल ने एबीवीपी को कड़ी चुनौती दी, लेकिन अंतिम परिणाम एबीवीपी के पक्ष में रहा। इसे केवल छात्रसंघ चुनाव तक सीमित नहीं माना जा रहा। पंजाब में भाजपा और अकाली दल के बीच संभावित राजनीतिक नजदीकी को लेकर पहले से चर्चाएं हैं। ऐसे में दोनों के छात्र संगठनों का पीयू में साथ आना भविष्य के सियासी समीकरणों की झलक के तौर पर देखा जा रहा है।