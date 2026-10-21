Amritsar News: पाकिस्तानी हथियार-हेरोइन तस्करी में सात गिरफ्तार

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अमृतसर। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिये हथियार और नशा मंगवाकर सप्लाई करने के आरोप में अमृतसर देहाती पुलिस ने तीन नाबालिग समेत सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनसे एक हैंड ग्रेनेड, दो पिस्तौल, 30 कारतूस और साढ़े तीन किलो हेरोइन बरामद हुई है।आईजी गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पहले मामले में अजय निवासी लोपोके और रोबिन निवासी सुल्तानविंड को गिरफ्तार कर हेरोइन, एक पिस्तौल, 19 कारतूस, बाइक और मोबाइल बरामद किया गया। पूछताछ के आधार पर गुरलाल सिंह और रछपाल सिंह निवासी लोपोके समेत पांच अन्य आरोपी पकड़े गए। उनसे हैंड ग्रेनेड और एक पिस्तौल मिला। पुलिस के मुताबिक, आरोपी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों और विदेश में बैठे तस्करों के संपर्क में थे। उनसे पूछताछ कर अन्य साथियों और बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। संवाद