संवाद न्यूज एजेंसीगुरदासपुर। थाना दीनानगर की पुलिस हिरासत से फरार हुए एनडीपीएस मामले के आरोपी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान गांव अवांखा निवासी जोए पुत्र राजू के रूप में हुई है।उसे पहले एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार, 23 नवंबर 2026 को जोए को चिकित्सीय जांच के लिए सिविल अस्पताल सिंघोवाल ले जाया जा रहा था। इसी दौरान वह पुलिस को चकमा देकर हिरासत से भाग निकला था। इस घटना पर सब-इंस्पेक्टर हेमराज के बयान पर मामला दर्ज किया गया था। पुलिस टीमें उसकी तलाश में जुटी थीं और बाद में उसे पकड़ लिया गया।