अमृतसर: पान की दुकान चलाने वाले से मोबाइल छीनकर भाग रहे थे, लोगों ने तीन लुटेरों को पकड़ कर धुना

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पकड़े गए आरोपियों की पहचान हर्ष, बलजीत सिंह और लव के रूप में हुई है। तीनों छतीविंड इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार, तीनों युवक पान की दुकान चलाने वाले व्यक्ति से मोबाइल छीनकर बाइक पर फरार होने लगे थे। शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने उनका पीछा शुरू कर दिया।लोगों ने तीनों को घेरकर पकड़ लिया और उनके साथ मारपीट की। इसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल बाइक भी कब्जे में ले ली है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि वे पहले भी ऐसी वारदातों में शामिल रहे हैं या नहीं।