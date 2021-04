पंजाब: वैसाखी मनाकर पाकिस्तान से लौटे 816 श्रद्धालु, 100 मिले कोरोना संक्रमित, सभी होंगे क्वारंटीन

पंजाब से वैसाखी मनाने पाकिस्तान गया सिख श्रद्धालुओं का जत्था गुरुवार को स्वदेश लौट आया। इनमें से लगभग 100 श्रद्धालुओं की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शिरोमणि अकाली दल की प्रधान बीबी जगीर कौर ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की हिदायतों के अनुसार संक्रमित श्रद्धालुओं को क्वारंटीन किया जाएगा।

Some devotees who came back from Pakistan after celebrating Baisakhi have tested positive for Covid. As per health department's instructions, all of them will be quarantined: Bibi Jagir Kaur, president, SGPC pic.twitter.com/cmelJMVGgP